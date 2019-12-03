الصمعاني يبحث تعزيز التعاون مع النائب العام الروسي

المواطن - الرياض

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، النائب العام الروسي يوري يوكوفولوفيتش.

ويأتي اللقاء ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتعزيز العلاقات مع دول العالم.

وتحدث وزير العدل مع النائب العام الروسي، عن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، والتي تعيش البلاد ثمارها الإيجابية على جميع الأصعدة داخليًا وخارجيًا.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وروسيا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الدكتور الصمعاني خلال لقائه، التنظيم القضائي، والضمانات العدلية في المملكة، كما أوضح معاليه هيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية في المجال العدلي.