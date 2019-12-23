الصين تتجه لخفض الرسوم الجمركية على مئات السلع

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة المالية الصينية الاثنين، أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة، اعتباراً من يناير المقبل.

وقالت لجنة التعرفة في مجلس الدولة في بيان، إن التغييرات ستسمح بتحفيز “البنية التجارية وتنمية ذات نوعية عالية للاقتصاد”.

وستخفض الرسوم على منتجات غذائية مثل السمك والأجبان وكذلك المواد الصيدلانية وبعض المنتجات الكيميائية، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها الالكتروني أن الصين ستخفض أيضا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التكنولوجية، موضحة أن القرار يشمل الطابعات وقطع غيار أجهزة التسجيل الصوتي وغيرها.

وسيتم تخفيض الرسوم على بعض أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية من عشرة بالمئة حاليا إلى خمسة بالمئة.

وأوضح البيان أنها ستُخفض الرسوم الجمركية بشكل أكبر على سلع من دول بينها نيوزيلندا والبيرو وكوستاريكا وسويسرا وآيسلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وباكستان في إطار إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية.

ونقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأنباء التي أوردتها وكالتا بلومبرغ ورويترز حول خفض الرسوم الجمركية الصينية، بدون أي تعليق.

جدير بالذكر أن بكين وواشنطن أعلنتا الشهر الجاري عن تبادل خفض رسوم جمركية على بعض المنتجات.

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