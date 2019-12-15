#الصين تعلّق رسومًا جمركية إضافية على منتجات أمريكية
انفراجة في الحرب التجارية بينهما

#الصين تعلّق رسومًا جمركية إضافية على منتجات أمريكية

2019/12/15
الساعة 12:21 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

علّقت الصين رسومًا جمركية إضافية فرضت على منتجات أمريكية وكان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد، بعدما أعلنت واشنطن وبكين عن انفراج في حربهما التجارية.

وأعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستعلّق تطبيق رسوم جمركية إضافية نسبتها عشرة وخمسة في المئة على بعض الواردات الأمريكية و”ستواصل تعليق رسوم إضافية على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة وقطعها”.

وتأتي الخطوة بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية أعلن عنها مؤخرًا على منتجات صينية في إطار اتفاق تجاري في “مرحلته الأولى”.

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