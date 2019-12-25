الضربات متلاحقة .. 6 مشاكل لنادي الاتحاد قبل لقاء الفتح

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الضربات الموجعة لا تزال تُلاحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك قبل المواجهة أمام نادي الفتح بالجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل.

وفي ظل المشاكل الإدارية لإدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قالت تقارير إخبارية: إن المدرب الهولندي هينك تين كات، تلقى ست أزمات قبل مواجهة الفتح، بغياب ست لاعبين عن المباراة، وهم: “هارون كمارا وسعود عبدالحميد وأمين بُخاري؛ بسبب الانضمام للمنتخب السعودي الأولمبي، كما سيغيب كريم الأحمدي وزياد الصحفي للإيقاف، إضافة إلى رحيل المغربي مروان دا كوستا بعد أن فسخ العقد”.

جدير بالذكر أنه سيتم نقل مباراة الاتحاد والفتح من جدة إلى مكة المكرمة، وذلك من أجل إعداد ملعب الجوهرة المشعة لاستقبال مباريات السوبر الإسباني مطلع عام 2020.

من ناحية أخرى، ستُعقد جمعية عمومية غير عادية بنادي الاتحاد التي ستنطلق يوم 2 يناير المقبل، من أجل مناقشة مصير الفريق، بالإضافة لمناقشة مصير الإدارة الاتحادية.

وكان الناقدان عدنان جستنيه ومحمد البكيري، المعروفان بميولهما الاتحادية، انتقدا إدارة النادي بشكل واضح بعد الخسارة من نادي الفيحاء برباعية لهدف في الدوري السعودي.

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