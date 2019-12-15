الطعام أم الجوال .. ما الشيء الذي لا يُمكنك الاستغناء عنه ؟

المواطن - علا البابلي

هناك بعض الأشياء الضرورية في حياتنا، ولكن هناك أشياء أخرى لا يُمكننا مطلقًا التخلي أو الاستغناء عنها في حياتنا وتكون لها الأولوية عن غيرها.

وقد تداول المواطنون هذا السؤال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول أهم الأشياء التي لا يُمكن الاستغناء عنها في حياتنا.

وتنوعت الإجابات بين إجابات جادة وإجابات تحمل حس الفكاهة والمرح، حيث قال أحد المواطنين إن أهم شيء لا يُمكنه الاستغناء عنه هو الأكل!!، أما محمد التميمي فقد أكد أن أهم شيء في حياته هو الشاي فهو عادة يومية لا يُمكن الاستغناء عنها، وقال أحد المواطنين إن الألعاب الإلكترونية على جهازه السوني هي التي لا يُمكنه الاستغناء عنها مُطلقًا رغم أنه يُفضل لعب كرة القدم.

أما المواطنة عزيزة فقد أكدت أن الجوال هو الشيء الذي أصبح لا يُمكن الاستغناء عنه في حياتنا وهو الشيء المؤسف حقًا، بينما رأى عبدالعزيز بن تركي أن ذكر الله والصلاة على رسول الله أهم شيء بحياته ويومه.

وجاءت إجابة المواطنة ريما على هذا السؤال رائعة للغاية لأنها اختارت شيئًا يجب أن نختاره جميعًا وهو القراءة فالكتاب خير صديق ورفيق.