الطفل محمد نجم المدرج في سابع أيام مهرجان المؤسس للإبل

المواطن - الرياض

في الوقت الذي تنطلق فيه فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، تستمر معه الجوائز المُحفِّزة التي تم تخصصيها للجمهور، والتي تأتي ضمن تشجيع محبي الإبل على الحضور، والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وفاز بجائزة “نجم المدرج” لسابع أيام المهرجان اليوم السبت 21 ديسمبر الطفل “محمد”، الذي لم يتجاوز ربيعه التاسع، كأصغر الفائزين الخمسة سنًّا لهذا اليوم، حيث عبَّر “محمد” الذي حضر بصحبة والده لمشاهدة جمال الإبل، وتشجيع الملاك المشاركين في المهرجان- عن سعادته بعد الفوز بالجائزة- جهاز جوال- والتي تسلمها على الفور من إدارة النادي بالمكان المخصص في ميدان المهرجان.

من جهته، أشاد والد “محمد” بتنوع فقرات وفعاليات المهرجان المخصصة للجمهور، وبيَّن في الوقت ذاته أنَّ مثل هذه الفعاليات والجوائز تُعتبر نوعًا من أنواع التحفيز، ودعمًا لتشجيع الحضور، وذكر أن المهرجان في تطور مستمر، وكل عام تكون هناك تطورات مختلفة عن الأعوام السابقة.

ويأتي اختيار الفائز بجائزة “نجم المدرج” عن طريق كاميرا البث التلفزيوني المباشر، وهو ما يُعرف بـ”صيد الكاميرا”، حيث تختار من بين الجماهير الحاضرة في المدرج الأكثر تفاعلًا وتشجيعًا.

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