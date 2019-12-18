الطقس يُغلق مطار الملكة علياء في الأردن
تسبب في انخفاض مدى الرؤية

الطقس يُغلق مطار الملكة علياء في الأردن

2019/12/18
الساعة 11:46 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت السلطات المختصة في الأردن، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مطار الملكة علياء الدولي بعمان وتحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة.

وأكد مدير مطار الملك حسين الدولي، ناصر المجالي، في تصريحات إلى قناة “المملكة”، أن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية في مطار الملكة علياء.

وبحسب الأرصاد الأردنية، تظل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.
وفي ساعات الليل يستمر الطقس بارداً بوجه عام في أغلب المناطق، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول والبادية الشرقية حيث تلامس الصفر المئوي، ويتوقع تشكل الصقيع بالأخص في مناطق البادية والسهول الشرقية.

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