العابد البديل.. الإصابة تبعد الفرج عن كأس العالم للأندية
سيغيب لمدة 4 أسابيع

العابد البديل.. الإصابة تبعد الفرج عن كأس العالم للأندية

2019/12/11
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن استبعاد نجم الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج من قائمته في كأس العالم للأندية 2019، وضم نواف العابد بدلًا منه.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها قائد نادي الهلال سلمان الفرج تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وأضاف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سلمان الفرج سيحتاج إلى فترة علاجية لمدة لا تقل عن 4 أسابيع.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو استبدال سلمان الفرج في قائمة كأس العالم للأندية بالنجم نواف العابد، الذي أثار استبعاده حالة من الجدل بين النقاد الرياضيين والجماهير، التي كانت تُطالب بمشاركته في المونديال.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي التونسي الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، يوم السبت المقبل.

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