العابد: مقولة الهلال مرهق غير صحيحة

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نواف العابد، بمستوى اللاعبين ضد العدالة اليوم، مؤكدًا أن الزعيم لا يُعاني من الإرهاق.

وقال العابد خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “الحمد لله على التوفيق اليوم بالحصول على الـ3 نقاط وتسجيلي لهدف، ولم نتأثر بالغيابات، فالهلال يملك عناصر قوية كثيرة واتضح ذلك اليوم”.

وتابع العابد خلال تصريحاته بعد مباراة الهلال ضد العدالة اليوم: “ليست هناك أي أعذار لنا لعدم تحقيق الفوز، ونحن نلعب كل مباراة بتركيز واحترام كبير للخصم، ونقدم المستوى المطلوب ونحصد الـ3 نقاط”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “هناك مقولة انتشرت بأن الهلال مرهق، وهذا غير صحيح واتضح ذلك اليوم، فنحن فريق واحد، والحمد لله اليوم سجلت هدفا، وإن شاء الله أقدم ما يرضي الفريق بعدما وصلت لجاهزيتي الكاملة”.

الهلال ضد العدالة:

ولعب الهلال ضد العدالة اليوم على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق الزعيم فوزًا عريضًا بسباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم 5 مراكز في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الثاني، علمًا بأنه يملك مباراتين مؤجلتين.

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