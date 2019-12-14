العادات العشر التي تؤثر على وظائف الكلى

المواطن -علا البابلي

الحفاظ على وظائف الكلى من الأمور المهمة للحصول على صحة جيدة وعدم التعرض لأمراض ومشكلات خطيرة، وقد نشر الدكتور عادل الحربي عشر عادات خاطئة يقوم بها المواطنون تؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الكلى مما يُعرض الجسم لمخاطر كبيرة.

تتمثل هذه العادات في حبس البول لفترات طويلة وكذلك الإكثار من شرب القهوة والكحوليات وهي من الأمور التي تؤثر بشكل كبير على وظائف الكلى وتؤدي لتدميرها، وهي للأسف من العادات المستمرة التي يقوم بها الكثير منا.

من العادات السيئة أيضاً التي تؤثر على وظائف الكلى عدم الانتظام في ساعات النوم أو الحصول على مقدار قليل من النوم، وكذلك الإكثار من تناول الغذاء الذي يحتوي على البروتين، فالجسم بحاجة لكل أنواع الغذاء ويجب تنوعها بشكل مستمر حتى لا تحدث مشكلات للجسم.

ومن العادات السيئة كذلك عدم ممارسة الرياضة بشكل يومي والإكثار من الملح في الطعام، وكذلك تناول مسكنات الألم بشكل مبالغ فيه، وكذلك عدم شرب الماء بكميات كافية والإهمال في معالجة التهابات البول.

وللحفاظ على كلى سليمة وجيدة يجب الإكثار بشكل مستمر من شرب الماء والسوائل وكذلك تنشيط الجسم من خلال ممارسة الرياضة وتجنب العادات السيئة المذكورة للتمتع بصحة جيدة وعدم المعاناة من أية أمراض لا قدر الله.. حفظكم الله جميعاً.