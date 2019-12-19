العدالة والنصر يبحثان عن الفوز الأول

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة العدالة والنصر اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العدالة والنصر

وتُعد مباراة العدالة والنصر اليوم هي الأولى بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تأهل أصحاب الأرض إلى دوري الكبار هذا الموسم، ويأمل كل منهما في الظهور بشكل مميز وتحقيق أول فوز في تاريخ مواجهاتهم.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، لاستغلال انشغال الهلال بالمشاركة في كأس العالم للأندية، والفوز في مباراة العدالة والنصر اليوم، ومواصلة سلسلة انتصاراته وتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الصاعد حديثًا إلى منافسات دوري المحترفين لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العدالة والنصر اليوم، لتحسين نتائجه وحتى تكون دافعًا أمام اللاعبين لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 23 نقطة.

تابعنا على