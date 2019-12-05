العدالة يكتسح #الروضة بثمانية في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة العدالة ضد الروضة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز فريق العدالة بنتيجة 8/0.

العدالة ضد الروضة

وبدأت مباراة العدالة ضد الروضة بشكل سريع، وتمكن كارلوس أندريا من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق اللقاء، قبل أن يُسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وواصل العدالة ضغطه، وتمكن أندريا من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 34، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الرابع له ولفريقه في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة العدالة ضد الروضة بتقدم أصحاب الأرض بسوبر هاتريك كارلوس.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل لاعب الروضة هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 47، قبل أن يسجل أحمد الناظري الهدف السادس في الدقيقة 52، وواصل لاعبو العدالة فرض سيطرتهم على اللعب.

ونجح أندريا في تسجيل الهدف الخامس له والسابع لفريقه، قبل أن يُحرز حسين العيسى الهدف الثامن في الدقيقة 77، لتنتهي مباراة العدالة ضد الروضة بفوز أصحاب الأرض بثمانية أهداف دون رد، والتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.