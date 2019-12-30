العرض الأول لفيلم هنيدي ليلة رأس السنة على روتانا

المواطن - الرياض

يلتقي مشاهدو قناة روتانا سينما في سهرة ليلة رأس السنة، مع هدية خاصة من هدايا روتانا لمشاهديها، وهي العرض الأول فضائيًا لفيلم نجم الكوميديا المصرية والعربية محمد هنيدي (عنتر ابن ابن ابن شداد)، أحد أهم الأفلام الكوميدية التي قدمها هنيدي في مشواره الفني، وذلك في العاشرة مساء الغد الثلاثاء.

وصرح الفنان محمد هنيدي أنه سعيد جدًا بعرض فيلمه (عنتر ابن ابن ابن شداد) على شبكة قنوات روتانا، مبينًا أن الشخصية التي قدمها في هذا الفيلم من أحب الشخصيات إلى قلبه، وتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور العظيم لروتانا.

وتدور أحداث هذا الفيلم الكوميدي في قالب كوميدي فانتازي، يعتمد على المفارقات بين ما يمثله زمن الشخصية الأسطورية عنترة بن شداد والزمن الذي نعيش فيه حاليًا بكل ما بينهما من متناقضات، من خلال شخصية حفيد عنترة الذي يدخل في صراع مع أحد شجعان القبيلة للفوز بقلب جميلة القبيلة.

وفيلم (عنتر ابن ابن ابن شداد) من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل، وبطولة الفنانين؛ محمد هنيدي، درة، خالد سرحان، باسم سمرة، لطفي لبيب، علاء مرسي، وهالة فاخر.

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