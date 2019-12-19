العرفج: قمة كوالالمبور وُلدت ميتة.. والهلال بطل إفريقيا وآسيا
دعا للإقلاع عن التدخين لمواجهة التبغ المغشوش

العرفج: قمة كوالالمبور وُلدت ميتة.. والهلال بطل إفريقيا وآسيا

2019/12/19
الساعة 10:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
4
طباعة
المواطن - الرياض

تطرق عالم المعرفة أحمد العرفج في لقائه الأسبوعي خلال برنامج “يا هلا بالعرفج”، إلى العديد من القضايا والمواضيع التي تهم المشاهد السعودي والعربي بصفة عامة.

وعلق العرفج خلال الحلقة، على قمة كوالالمبور المشبوهة، وقال إنها ولدت ميتة، وأي عمل يخص العالم الإسلامي خارج منظمة العالم الإسلامي “عبث”، كما وصفها بقمة الضرار.

وتفاعل العرفج مع قضية الدخان المغشوش التي أصبحت الشغل الشاغل لكثير من المواطنين محذرًا من التدخين بصفة عامة، كما تطرق خلال الحلقة إلى كتاب “صفعة على قفا مدخن” ليحذر من آفة التدخين، ويرفض الاحتيال على المستهلك السعودي، ويؤكد: “الحل الوحيد هو الإقلاع”.

وعلق العرفج على أداء الهلال في كأس العالم للأندية حيث قال: “الهلال كان بطل آسيا، واليوم صار بطل إفريقيا وآسيا، وأنا سعيد به..”.

وتابع “أنا حزين على مستوى الكرة في جدة والمنطقة الغربية، وحزين على جماهير النصر والاتحاد والأهلي”.

وأضاف العرفج: ” اللاعب الأجنبي إذا لم يشارك في كل مباراة (95 دقيقة).. وش استفدت منه؟”.

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

4

4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
الهلال جابرييل فرانكو
ضيف
الهلال جابرييل فرانكو

الهلال اليخاندروجوميز

أعجبني0لم يعجبني  رد
7 ساعة
الهلال جابرييل فرانكو
ضيف
الهلال جابرييل فرانكو

الهلال جابرييل فرانكو الرياض

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة
الهلال جابرييل فرانكو
ضيف
الهلال جابرييل فرانكو

الهلال جابرييل فرانكو

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة
حبيب العرفج.
ضيف
حبيب العرفج.

العرفج.ههههههه.
عالم كبير كان أحدطلاب د.مصطفىمحمود

أعجبني0لم يعجبني  رد
12 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. العرفج عن اكتتاب أرامكو: محمد بن سلمان وعد فأوفى
    •
  • العرفج: #الهلال جعل الرياض عاصمة الكأس الآسيوية
    •
  • فيديو.. العرفج: اتفاق الرياض نجح بكل المقاييس.. والدليل ما يحدث في إيران
    •
  • فيديو.. العرفج: ظاهرة فيحان تستحق الدراسة.. وهذا رأيي في البوليفارد ومبادرة الاستثمار
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :