العلاقة بين بطاقة الأحوال ودعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن العلاقة بين الحصول على الهوية الوطنية واستحقاق الدعم في البرنامج.

وتلقت خدمة المستفيدين في البرنامج سؤالًا من مواطنة تقول إن أحد التابعين المؤهلين في البرنامج استخرج بطاقة الأحوال فهل يسقط عنه الدعم؟

وردت خدمة المستفيدين بالقول: استخراج الهوية الوطنية لا يؤثر، في حال كانت حالة الأهلية للتابع “مؤهل” سيتم احتسابه من ضمن مبلغ الدعم في حساب رب الأسرة.

ولفت حساب المواطن إلى إمكانية تسجيل التابع كفرد مستقل وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات الدالة على إثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

وأودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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