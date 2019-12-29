العلاقة بين تناول الدهون ونمو خلايا سرطان الثدي

المواطن - متابعة

أظهرت دراسة أن اتباع نظام غذائي عالي الدهون يمكن أن يجعل سرطان الثدي ينمو بشكل أسرع، وقال الباحثون إن الخلايا السرطانية تمتص الدهون من الدم، حيث أطلق عليها اسم “غذاء مجاني” للورم.

ولطالما علم العلماء أن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، دون معرفة كيف يحدث ذلك بالضبط، وفي الدراسة، وجد فريق البحث من “نيو هامبشاير”، الولايات المتحدة، أن خلايا سرطان الثدي يمكنها التهام كميات كبيرة من الدهون، المستمدة من جزيئات غنية بالدهون، موجودة في مجرى الدم.

وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Lipid Research، أن السرطان يمكن أن يكون محصنًا من العقاقير الطبية، التي طُوّرت لمنع إنتاج الدهون الخاصة به لينمو، ويشير الاكتشاف الحديث إلى أن الأورام يمكنها سحب الدهون من الدم.

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