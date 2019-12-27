العمري: خربين أول الراحلين عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن السوري عمر خربين اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتقد الإعلامي الرياضي عبدالله العمري، مستوى عمر خربين في مباراة الهلال ضد الحزم بالأمس، في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وعلق العمري على أداء النجم السوري قائلًا: “لم يحضر عمر خربين ذهنيًا أمام الحزم، وقدم مستوى سيئًا جدًا ويعد الأسوأ له منذ قدومه لنادي الهلال”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “أعتقد بأن عمر خربين هو أول المغادرين من نادي الهلال في الفترة الشتوية”.

وانتشرت أنباء عديدة خلال الفترة الأخيرة تُفيد برغبة مسؤولي نادي الهلال بضم صفقة أجنبية قوية في الميركاتو الشتوي على حساب عمر خربين، إلا أن الجماهير دعمت اللاعب السوري عبر “تويتر”، وطالبت باستمراره.

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