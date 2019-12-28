الغامدي يُنقذ الاتحاد من الخسارة أمام الفتح

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد والفتح، اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الـ13 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد وجود عدة محاولات لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني، باغت الفتح نادي الاتحاد مسجلًا الهدف الأول عبر اللاعب محمد مجرشي بالدقيقة الرابعة والسبعين.

وقاتل الاتحاد لإحراز هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب عبدالرحمن الغامدي من إضافة هدف التعادل للعميد بالدقيقة الرابعة والتسعين.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 13 نقطة بالمركز الثالث عشر، أما نادي الفتح فأصبح رصيده 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

وكان الشباب فاز اليوم على الأهلي بنتيجة 1- 0، بينما فاز النصر على الفيحاء برباعية لهدف، وهزم الاتفاق فريق التعاون بهدف دون رد، وحقق أبها الفوز على نادي ضمك بنتيجة 3- 2.

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