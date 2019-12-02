الغضب الاتحادي يتزايد

المواطن - محمد سمعه

ألقى قرار لجنة الاستئناف برفض الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد حول لاعب أبها، المصري أحمد مصطفى بأصدائه على الجمهور الاتحادي الذي شعر بأن حق فريقه لم يأت له، رغم مخالفة أبها في قيد اللاعب على حد قول جمهور الاتحاد.

وعبر الجمهور الاتحادي عن غضبه بسبب عدم حصول الاتحاد على حقه في معاقبة أبها، حيث اتجه الكثير منهم عبر موقع تويتر للمطالبة بإعادة مباراة الاتحاد وأبها حتى تنتهي المشكلة ويحصل العميد على حقه.

خطوة واحدة أمام الاتحاد

ويملك نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خطوة واحدة، وذلك من أجل الرد على رفض استئنافه من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول قضية اللاعب المصري أحمد مصطفى لاعب أبها.

وتفكر إدارة الاتحاد في التوجه إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي من أجل تصعيد المسألة، خاصة أن العميد لا يزال مُصرًا على أن موقفه قانوني طبقًا لتصريحات حمد الصنيع نائب رئيس نادي الاتحاد.

وكان الاتحاد اعترض على إشراك أبها للاعب أحمد مصطفى كلاعب مواليد، وهو سبق له أن شارك مع المنتخب المصري الأولمبي.

وأيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط برفض احتجاج الاتحاد، مما سبب صدمة للاتحاديين.

رأي قانوني يُوضح

وكشف القانوني أحمد الأمير السبب وراء رفض استئناف الاتحاد قائلًا: لم يتم رفض الاحتجاج ولا الاستئناف بالاستناد على المادة الثامنة من الملحق 3 من النظام الأساسي للفيفا، ولكن تم رفضه لمسببات أخرى ومن ضمنها عدم مخالفة تسجيل أحمد مصطفى للتعميم السنوي لفترات التسجيل ومتطلباتها.