الـ بيج ماك.. مؤشر قوة العملة وأسعار الصرف 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

الكثير من الأفراد لا يستهويه مجال الاقتصاد، ويُصاب بآلام الرأس حين الحديث عن أسعار الصرف والتأثير الاقتصادي للتضخم والركود، لذلك ابتكر محررو الإيكونومست، طريقة سهلة وبسيطة لتواكب مستجدات قوة عملة بلدك بين العالم بساندوتش البيج ماك.

الفكرة:

البيج ماك هو أحد أشهر أسماء السندوتشات في عالم الوجبات السريعة، وهدفه هنا هو قياس أداء العملات، وقوتها، في كل حالتها التي تشمل ارتفاع أي عملة في العالم أو انخفاضها.

لماذا البيج ماك؟

من غير العادل أن تقارن سعر شراء شيئا ما كالدجاج مثلاً بين المملكة وأمريكا؛ ذلك أن معدل الإنتاج يختلف، وكذلك ضوابط السوق المحلي، وأيضًا عوامل أخرى تخضع لها قوانين الشراء أهمها العرض والطلب، نفس المثال ينطبق على منتجات الملابس، وتصنيع الأدوات التكنولوجية، لكن من جهة أخرى، فسعر ساندوتش البيج ماك ثابت في كل بلاد العالم، وفرضًا أنه يساوي دولار واحد في أمريكا، فهذا يعني أنه سيظل بقيمة دولار واحد في كل بلاد العالم، لكنّ شراءه يكون بالعملة المحلية.

كيف تستفيد من ذلك؟

أولًا: مؤشر الإيكونومست البيج ماك، هو أداة للتعرف إلى الحالة الاقتصادية للدولة، وذلك بمعرفة سعر الساندوتش في بلد، ومقارنته بسعر دولة أخرى، ويعود ذلك عليك بالنفع في حال قررت جمع معلومات عن بلد ما بغرض السفر أو الدراسة.

ثانيًا: يرتفع سعر البيج ماك في الدول غير المنتجة؛ لانخفاض سعر العملة، والعكس صحيح.

سعر العملة الحقيقي:

وثالثًا: يمكنك أن تعلم سعر الصرف اليوم بمتابعة الأخبار اليومية، لكن القدرة الشرائية للعملة تختلف تماما، بمعنى هذه الصورة التي تعود إلى يوليو 2019، توضح أرخص وأغلى أسعار سندوتشات بيج ماك في العالم، على هذا تكون روسيا أرخص بلد في العالم تبيع البيج ماك، والولايات المتحدة ثاني أغلى بلاد العالم في بيع ساندوتش الوجبة السريعة.

بالتوازي، هناك مؤشر يدل على نصيب الفرد في الدخل القومي، وسعر البيج ماك، كلما زاد نصيب الفرد يعني زيادة دخل الدولة، زاد سعر بيج ماك، ما يعني أنه كلما قل السعر كان ذلك دليلاً على أن التنمية أضعف من متوسط دول العالم.

يُذكر أن قوة مؤشر البيج ماك وكونه دلالة على قوة العملة، بات يُدرس أكاديميًا، وأصبح مؤشرًا يصدر سنويا فشهريا، ويوضح أيضًا القوة الشرائية للفرد في البلد، كل ما عليك هو كتابة 2019 Big Mac Index، وقراءة النتائج في حال كنت مهتماً، أو الدخول على هذا الموقع.