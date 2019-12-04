الفتح إلى دور الـ16 من كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة نجران ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب جامعة نجران ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز النموذجي بنتيجة 3/1.

نجران ضد الفتح

وبدأت مباراة نجران ضد الفتح بشكل سريع، وتمكن ميتشيل تي فريدي من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يُدرك أصحاب الأرض التعادل عند الدقيقة 27 عن طريق وليد الشنقيطي.

وضغط لاعبو النموذجي بقوة بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ونجح علي الزقعان في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول من مباراة نجران ضد الفتح بتقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح محمد السعيد في تسجيل الهدف الثالث في شباك أصحاب الأرض، واستمرت محاولات الفريقين، دون خطورة حقيقية على المرميين، لتنتهي مباراة نجران ضد الفتح بفوز النموذجي بنتيجة 3/1، وتأهله إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.