الفتح يُسقط الحزم بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الفتح من الفوز على فريق الحزم بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتقدم نادي الحزم بالهدف الأول عبر اللاعب كارلوس ستراندبيرج بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

ونجح نادي الفتح بعد ذلك في إدراك هدف التعادل عبر اللاعب مروان سعدان بالدقيقة الحادية عشرة من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، بحث نادي الفتح عن إحراز الهدف الثاني، لضمان تحقيق النقاط الثلاث، فكان له ما أراد عبر اللاعب ميتشيل تي فريدي بالدقيقة السابعة والثمانين، الذي سجل هدف الفوز للنموذجي.

وأصبح رصيد الفتح بعد الفوز ثماني نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

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