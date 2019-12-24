الفرج وإدواردو يواصلان التأهيل

المواطن - مروة نبيل

واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج والبرازيلي كارلوس إدواردو، البرنامج العلاجي والتأهيلي لكل منهما، اليوم الثلاثاء.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو تماثل الفرج وإدواردو للشفاء سريعًا، خاصة أنهما من الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وغيابهما يؤثر على الأداء.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لتمزق في عضلة الفخذ خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، وأثبتت الفحوصات غيابه لمدة 4 أسابيع، ليغيب عن المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية 2019.

وتعرض إدواردو مؤخرًا لتمزق في العضلة الخلفية سيحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستئناف مواجهاته في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء الحزم ضمن منافسات الجولة الـ13.

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