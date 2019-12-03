الفرج والدوسري يغيبان عن تدريبات الأخضر

المواطن - مروة نبيل

غاب الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء.

ولم يُشارك نجم خط الوسط، سلمان الفرج، في مران اليوم؛ لشعوره بألم في العضلة الخلفية للفخذ، فيما غاب النجم سالم الدوسري عن الحصة التدريبية؛ لشعوره بألم في عضلة الساق.

وأوضح حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفرج والدوسري أجريا أشعة الرنين المغناطيسي من أجل الوقف على حالة إصابتهما.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره القطري، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.