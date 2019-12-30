الفرحان: الابتعاث الثقافي بذرة أولى لحصاد مثمر والقادم أكثر

الفرحان: الابتعاث الثقافي بذرة أولى لحصاد مثمر والقادم أكثر

2019/12/30
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فيثقافة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن برنامج الابتعاث الثقافي هو بذرة أولى لحصاد ثقافي مثمر.

ولفت الوزير الفرحان إلى أن التعليم هو جوهر مشروع الابتعاث الثقافي مشيرًا إلى أن القادم أكثر وأجمل.

وقال وزير الثقافة في تغريدة له على تويتر: “برنامج الابتعاث بذرة أولى لحصاد ثقافي مثمر.. التعليم جوهر مشروعنا.. والقادم أكثر وأجمل”.

وكان وزير الثقافة أعلن اليوم إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، والذي يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات منها علم الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي، وذلك في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة، وذلك للمراحل الدراسية “البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه”.

وسيسهم الابتعاث الثقافي في تلبية الطلب في السوق المتزايد في التخصصات الثقافية والفنية كما يؤكد برنامج الابتعاث الثقافي على أن التعليم جوهر مشروع وزارة الثقافة، وأن التركيز على النشء أساس أي عملية تطويرية للقطاع.

 

 

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wafa Alwafi
ضيف
wafa Alwafi

روعة بالتوفيق والنجاح

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