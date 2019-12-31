الفرحان بعد ضم التراث الوطني : بلادنا غنية بالتراث والكنوز

المواطن - الرياض

رفع وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان الشكر لقيادة المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية لجنة التراث الوطني إلى وزارة الثقافة.

وقال الفرحان في تغريدة له عبر تويتر: شكرًا لقيادتنا الرشيدة والشكر موصول إلى الزملاء في هيئة السياحة والتراث على جهودهم.

وتابع الوزير الفرحان ستكمل وزارة الثقافة مسيرة التراث الوطني فبلادنا الغالية غنية بالتراث والكنوز الثقافية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم نقل نشاط التراث الوطني، من حيث المبدأ، من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة.

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