الفرس “لعيون وليد” يفوز بـ كأس ولي العهد للإنتاج

المواطن - محمد سمعه

تُوج الفرس “لعيون وليد” لصاحبه سلطان العماج بكأس ولي العهد للإنتاج، خلال السباق الأبرز في الحفل السنوي لسباق نادي الفروسية الذي أُقيم اليوم السبت.

فيديو | الفرس " لعيون وليد " تحقق كأس سمو ولي العهد للإنتاج.#كأس_ولي_العهد_للفروسية pic.twitter.com/Ql5pjjedkq — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 28, 2019

وأُقيم السباق في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وحضر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، لرعاية الحفل السنوي لسباق نادي الفروسية نيابة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأُقيمت الفعاليات المصاحبة للحفل السنوي لكأس ولي العهد للفروسية في ست مناطق هي كالتالي: ”منطقة المدهال، منطقة النخيل، منطقة الملقا، منطقة المشراق الجنوبي، منطقة المشراق الشمالي، منطقة الفود تراك”.

تابعنا على تواصل معنا على