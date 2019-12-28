الفرس “لعيون وليد” يفوز بـ كأس ولي العهد للإنتاج
خلال الحفل السنوي

الفرس “لعيون وليد” يفوز بـ كأس ولي العهد للإنتاج

2019/12/28
الساعة 7:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تُوج الفرس “لعيون وليد” لصاحبه سلطان العماج بكأس ولي العهد للإنتاج، خلال السباق الأبرز في الحفل السنوي لسباق نادي الفروسية الذي أُقيم اليوم السبت.

وأُقيم السباق في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وحضر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، لرعاية الحفل السنوي لسباق نادي الفروسية نيابة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأُقيمت الفعاليات المصاحبة للحفل السنوي لكأس ولي العهد للفروسية في ست مناطق هي كالتالي: ”منطقة المدهال، منطقة النخيل، منطقة الملقا، منطقة المشراق الجنوبي، منطقة المشراق الشمالي، منطقة الفود تراك”.

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