الفرصة الأخيرة لـ الزمالك ضد سموحة

المواطن - محمد سمعه

تُقام، اليوم الجمعة، مباراة الزمالك ضد سموحة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري موسم 2019-2020.

ويسعى الفريق الأبيض، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى الفوز في مباراة الزمالك ضد سموحة، من أجل العودة والمنافسة على لقب الدوري المصري.

وقبل إقامة مباراة الزمالك ضد سموحة، كان الزمالك تعرض للخسارة من نادي إنبي بثنائية مقابل هدف، ثم خسر الفريق الأبيض يوم الاثنين الماضي من نادي طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين.

وانتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تراجع أداء بعض لاعبي الفريق الأبيض بعد الخسارة من نادي طلائع الجيش، وطالب منصور لاعبي الأبيض بالتركيز على تحقيق الفوز في مباراة الزمالك ضد سموحة.

وقبل إقامة مباراة الزمالك ضد سموحة، يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري المصري برصيد 13 نقطة، أما نادي سموحة فيتواجد في المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا.

يذكر أن الفريق الأبيض مُطالب بتحقيق الفوز في لقاء الزمالك ضد سموحة، من أجل تقليل الفارق في النقاط بينه وبين النادي الأهلي، الذي حقق فوزًا مهمًّا أمس الخميس على النادي الإسماعيلي بهدف دون رد سجله النجم وليد سليمان بالدقيقة الثامنة والسبعين.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد سموحة على ملعب القاهرة الدولي في عدم وجود حضور جماهيري.

وإذا نجح الفريق الأبيض في الفوز في مباراة الزمالك ضد سموحة، فسيصعد إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة، ويهبط نادي الإنتاج الحربي للمركز الخامس.

ويأمل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك خلال مباراة الزمالك ضد سموحة في إحراز الهدف الرابع له بمسابقة الدوري المصري، حيث سبق له إحراز ثلاثة أهداف بالدوري في شباك الاتحاد السكندري وبيراميدز ونادي طلائع الجيش.

ويقود الحكم المصري محمد الحنفي مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم في الدوري المصري.

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