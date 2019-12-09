الفرق المقترحة لمباراة اعتزال العويران

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، سعيد العويران، عن الفرق المقترحة للمشاركة في مباراة اعتزاله.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد تكفل بإقامة حفل اعتزال لنجمي المنتخب السعودي السابقين، سعيد العويران وخالد مسعد، وطلب منهما التواصل مع الهيئة من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل.

وقال سعيد العويران: “اجتمعت مع الهيئة العامة للترفيه بشأن حفل اعتزالي، وطرحت لهم وجهة نظري، واستمعت لهم، وخلال الفترة المقبلة سنعلن التفاصيل النهائية بكل شيء يخص مهرجان الاعتزال”.

وتابع: “الأندية المقترحة لتكون في حفل اعتزالي هي النصر أو منتخب مصر أو ألميريا الإسباني الذي يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أو الأهلي المصري أو الزمالك المصري”.

واختتم سعيد العويران تصريحاته قائلًا: “الأولوية بالنسبة لي تواجد منتخب مصر ثم النصر، وجميع النجوم الذين مثلوا المنتخب السعودي سيكونون متواجدين بالحفل بإذن الله”.