الفرق بين الإقامة المميزة ورخصة الإقامة

المواطن - الرياض

عقد مركز الإقامة المميزة، مقارنة بين رخصة الإقامة والإقامة المميزة في المملكة من حيث المزايا والفرص التي توفرها الأخيرة.

وقال المركز إن رخصة الإقامة مرتبطة بصاحب العمل في حين أن الإقامة المميزة لا ترتبط بصاحب العمل كما تشترط تأشيرة السفر موافقة صاحب العمل في حال رخصة الإقامة على عكس الإقامة المميزة حيث تمنح صاحبها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

وكانت المملكة بدأت في يونيو الماضي في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”.

وتمت الموافقة على منح الأجانب الإقامة المميزة بالسعودية، مؤخرًا، بعد إقرار مجلسي الوزراء والشورى بالمملكة الأنظمة والشروط المتعلقة بها.

ويتمتع حامل الإقامة المميزة بعدة حقوق ومزايا؛ أبرزها: الإقامة في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة مَن يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز 21 عامًا).

ويحصل على تأشيرات زيارة للأقارب، ويقصد بالأقارب الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته، إلى جانب استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

وتتيح له امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استنادًا إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.