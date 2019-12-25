الفلكي الخضيري: هذه المدن قد لا تشاهد الكسوف
حذر من النظر إلى الشمس

الفلكي الخضيري: هذه المدن قد لا تشاهد الكسوف

2019/12/25
الساعة 8:34 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - محمد المقصّي

حذر الفلكي عبدالله محمد الخضيري، من خطورة النظر إلى السماء وقت الكسوف مشيرًا إلى أن أخطر ما يصيب الشبكية ويتلفه، هو النظر إلى قرص الشمس أثناء الكسوف.

وأوضح الخضيري في حديث خاص لـ”المواطن” أن بعض مدن المملكة ستشهد الكسوف الحلقي غدًا بنسبة كبيرة مشيرًا أن المشكلة تكمن فيما بعد الكسوف الحلقي أي عند الساعة ٦:٤٠ ص تقريبًا حيث تكون نسبة الكسوف عالية ثم تتناقص إلى أن ينتهي الكسوف الجزئي

وأضاف: هنا يعتقد الناظر للشمس أنها لن تؤثر عليه كون النظرة في البداية خادعة وقد لا يحتاج إلى مرشحات (فلاتر)، لذا نهيب بالجميع عدم النظر للشمس حتى بالنظارات الشمسية العادية واستخدام نظارات خاصة بالكسوف حتى لا يتعرض أحد لمشاكل بصرية قد تتلف الشبكية.

وتابع: تتفاوت نسب الكسوف ومدته في مدن المملكة الذي تتصدره الأحساء بـ ” ٨٣” دقيقة ، ثم الرياض بـ ” ٧١” دقيقة ، ثم نجران “٦٩” دقيقة ثم ، سدير “٦٤” دقيقة ، ثم المجمعة بـ ” ٦٣” دقيقة ، ثم حفر الباطن ” ٦١” دقيقة ، ثم أبها بـ ” ٥٩” دقيقة.

وأكمل: المدن التي قد لا يُشاهد فيها إلا الكسوف بالخروج عن وسط المدينة مثل حقل وتبوك وسكاكا وعرعر، لأن المدد قصيرة قد لا يلحظها المشاهد وبالتالي لا تقام صلاة الكسوف لعدم رؤيته لضآلة الجزء المنكسف والمصادف لنهايته.

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