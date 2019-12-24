الفوز شعار مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم في انطلاق منافسات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وانتهت جميع المواجهات بالفوز.

مباريات اليوم:

ولعب القادسية ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وانتهت المباراة بهزيمة الفريق القدساوي في الوقت القاتل، حيث سجل الفريق الضيف هدفًا عند الدقيقة 93 عن طريق عمر السحيمي.

واحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة المجزل ضد نجران، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3/ 1، سجلها إنريكي بالخطأ في مرماه، وفهد العبيد ونواف السحيمي، فيما أحرز هدف الضيوف مبارك الصقور.

وأُقيمت مباراة البكيرية ضد حطين، وانتهت بفوز الفريق الضيف بهدف دون رد سجله سامي ماطري، وفاز الثقبة على مضيفه النجوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بهدفين سجلهما تركي السفياني وعبدالرحمن القرني.

وفاز أُحد على مضيفه الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، سجلها محمد قاسم، فهد اليماني وبدر البيشي بالخطأ في مرماه، وأحرز هدف الجبلين عبدالعزيز العلاوي بالخطأ في مرماه.

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