الفيحاء والاتحاد يتعادلان إيجابيًا في الشوط الأول
ضمن منافسات الجولة الـ12

الفيحاء والاتحاد يتعادلان إيجابيًا في الشوط الأول

2019/12/19
الساعة 4:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهى – منذ قليل – الشوط الأول من مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الفيحاء والاتحاد

وبدأت مباراة الفيحاء والاتحاد المقامة على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بشكل سريع للغاية، وتمكن الفريق البرتقالي من هز شباك العميد بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء عن طريق النجم التشيلي روني فرنانديز من ركلة جزاء.

وانتفض لاعبو العميد بعد اهتزاز شباكهم بهدف، ونجح النجم البرازيلي رومارينيو في تسجيل هدف التعادل من تسديدة مميزة عند الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيحاء والاتحاد بالتعادل بنتيجة 1/1.

وقبل مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العميد صاحب المركز الـ13.

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