الفيحاء والنصر.. والفوز الثاني في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الفيحاء والنصر المقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء والنصر

ولعب الفيحاء والنصر 4 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فاز العالمي في لقاء وخسر آخر، وانتهت مواجهتان بالتعادل بين الفريقين.

ويطمح الفريق البرتقالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الفيحاء والنصر غدًا، فيما يسعى العالمي لمواصلة انتصاراته؛ والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري.

وقبل مباراة الفيحاء والنصر غدًا، يقع الفريق البرتقالي في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتصدر العالمي الترتيب برصيد 26 نقطة.

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