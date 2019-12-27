الفيحاء يبحث عن رقم غائب من الموسم الماضي

المواطن - مروة نبيل

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مستواه مؤخرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد النصر غدًا.

ويطمح الفيحاء إلى تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى له منذ الجولتين 26 و27 من الموسم الماضي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في اكتساح نظيره الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته ضد النصر المقبلة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره النصر، مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 26 نقطة.

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