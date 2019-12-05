الفيحاء يعبر #الدرع بخماسية في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الدرع التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الفريق البرتقالي بخماسية دون رد.

الفيحاء ضد الدرع

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الدرع بشكل سريع، وتمكن أحمد بامسعود من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، وسيطر لاعبو الفريق البرتقالي على اللعب بعد الهدف.

ونجح التشيلي روني فرنانديز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18، واستمرت محاولات الفريق البرتقالي لإحراز هدف جديد، ولكن لم ينجح لاعبوه في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الدرع بتقدم أصحاب الأرض بثنائية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن صامويل أوسو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 56، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 65 من أحداث مباراة الفيحاء ضد الدرع اليوم.

وتمكن روني فرنانديز من تسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه عند الدقيقة 80، لتنتهي مباراة الفيحاء ضد الدرع بفوز الفريق البرتقالي بخماسية دون رد، ليتأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.