الفيصلي يصعد لثمن نهائي كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الفيصلي في العبور لدور الستة عشر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019- 2020، وذلك عقب فوزه اليوم الأربعاء على نادي جدة بثنائية مقابل هدف.

وتقدم الفيصلي بالهدف الأول عبر اللاعب لويس غوستافو في الدقيقة الرابعة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف العنابي الهدف الثاني عبر اللاعب ويليام دي أوليفيرا في الدقيقة الرابعة والخمسين.

وقلص نادي جدة الفارق وتمكن من إضافة الهدف الوحيد له في المباراة، عبر اللاعب أحمد المولد في الدقيقة الثانية والتسعين.

وكان الفتح عبر لثمن نهائي كأس الملك بعد الفوز على نجران بثلاثية مقابل هدف، بينما أقصى الشعلة نادي الشباب بالفوز عليه بنتيجة هدفين لهدف.