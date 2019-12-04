الفيصل يرعى انطلاق معرض #جدة للكتاب

المواطن - واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, حفل افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة الأربعاء القادم, الذي يستمر عشرة أيام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة.

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب, لسمو أمير منطقة مكة المكرمة رعايته لافتتاح المعرض.

وستشارك بهذه النسخة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم, وحضور 350 ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع , إلى جانب ربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من ( 200 ) مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.