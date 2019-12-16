القاضي لـ”المواطن”: هذه العقوبة في انتظار المسيء للقيم والآداب

المواطن - محمد الغبيشي

قال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي (في تعليقه على واقعة الشخص المسيء للقيم الدينية بالشمالية) إن الظهور في الأماكن العامة بمظاهر غير محتشمة ومخالفة للعرف والآداب العامة تعد مخالفة ظاهرة.

وأضاف القاضي لـ” المواطن “: إن جهات الضبط تقوم بإحالة المخالف إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التقديرية على المتهم بما يتناسب مع تأديبه وردعه. وتابع أن نشر مثل هذه المواد في وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها وتخزين مادتها على الأجهزة وإعادة نشرها جميعها مخالفات تخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية.

وفي سياق متصل فقد أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادا إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقا للمواد 24،27،28 من النظام ذاته، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.