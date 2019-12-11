القبض على عصابة الأموال المزيفة في #الرياض

المواطن - واس

قبضت شرطة منطقة الرياض على تشكيل عصابي امتهن جرائم التزييف والتزوير.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص أردني واثنان من الجنسية المصرية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم ببيع العملات والأوراق النقدية المزيفة، وضبط بحوزتهم على أوراق نقدية مزيفة بما يقارب 100 ألف ريال، حيث تم إيقافهم واُتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.