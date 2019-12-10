القبلان: المملكة دائمًا ما تسعى للسلام وتشجع عليه

المواطن - الرياض

أكد رئيس مركز “ديمومة” للدراسات والبحوث، تركي القبلان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حريص على التأكيد في كل مناسبة على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى.

وأضاف القبلان، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المملكة دائمًا ما تسعى للسلام وتشجع عليه، والأمم المتحدة أشادت بدور خادم الحرمين في تذليل كل العقبات لإخراج اتفاق الفصائل اليمنية إلى النور.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا في بيانهم الختامي للقمة الخليجية التي عقدت بالرياض اليوم أن الاعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء على كل أعضاء المجلس.

وشدد قادة دول مجلس التعاون على أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.

وأكد البيان على ضرورة التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون.