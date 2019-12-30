القحطاني: هلالنا ممتع.. شكل الضغط زين!

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم الزعيم السابق، ياسر القحطاني، بأداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد العدالة اليوم، رغم معاناة الأزرق من ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من ضغط المباريات؛ بسبب مشاركته في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، ويسعى لتحقيق الفوز في المواجهات المؤجلة؛ لانتزاع صدارة ترتيب الدوري.

وقال القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هلالنا ممتع يا ناس!.. يا ليت يضغطون الهلال أكثر!.. نبي مباراة كل يوم بدل كل 3 أيام.. شكل الضغط زين!”.

ولعب الهلال ضد العدالة اليوم على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق الزعيم فوزًا عريضًا بسباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم 5 مراكز في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الثاني، علمًا بأنه يملك مباراتين مؤجلتين.

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