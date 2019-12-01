القحطاني يكسب تحديه مع محمد الدعيع

المواطن - مروة نبيل

كسب نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، تحديه مع الحارس الأسطوري محمد الدعيع بهز شباكه خلال مباراة اعتزاله.

وتألق محمد الدعيع وحرم ياسر القحطاني من هز شباكه في أكثر من فرصة خطيرة، قبل أن يتمكن القناص من تسجيل هدف من تسديدة مميزة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من أسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي.

وقام ياسر القحطاني بتقبيل رأس محمد الدعيع بعد هز شباكه، وسط ابتسامة من ثنائي الهلال السابق، وتحية كبيرة من الجماهير.

اعتزال ياسر القحطاني:

وأُقيمت مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم الأحد، وجمعت بين فريق Y20 ونجوم الهلال بمشاركة محمد الدعيع والأسطورة سامي الجابر وغيرهم من النجوم.

وشهدت مباراة اعتزال ياسر القحطاني مشاركة العديد من النجوم العالميين في فريق Y20 ومنهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، صامويل إيتو، عمر عبدالرحمن عموري، نيكولاس ميليسي، عمر السومة، وحسين عبدالغني وعيرهم.

وانتهت مباراة اعتزال ياسر القحطاني بفوز الهلال بنتيجة 5/ 4، سجلها كماتشو، سامي الجابر، كارلوس إدواردو، صالح الشهري ومحمد الشلهوب، فيما أحرز أهداف Y20 القحطاني، أحمد الفريدي، رونالدينيو وويلهامسون.