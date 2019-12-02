القناة الناقلة لـ مباراة #السعودية و #عمان

المواطن - محمد سمعه

يخوض المنتخب السعودي مباراة مصيرية اليوم الاثنين أمام شقيقه منتخب عمان ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 24 المقامة حاليًا في قطر.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على عمان من أجل الوصول للنقطة السادسة والتأهل المباشر، أو التعادل مع عمان، بشرط فوز منتخب البحرين على الكويت بفارق هدفين.

وستكون قناة OMAN SPORT هي القناة الناقلة لـ مباراة السعودية وعمان التي تنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي مباراة عمان بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، حسان تمبكتي، محمد خبراني، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سلمان الفرج، نواف العابد.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.

ولعب منتخب السعودية ضد عمان 14 مباراة من قبل، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر في مباراة، وتعادل في أخرى، ويأمل في مواصلة نتائجه المميزة خلال لقاء اليوم.

وكانت مباراة السعودية ضد عمان الوحيدة التي انتهت بالتعادل في عام 2009، وتسببت في تتويج المنتخب العماني بلقب كأس الخليج العربي لأول مرة في تاريخه، حيث فاز بعدها بركلات الترجيح بنتيجة 6/ 5.

وشهدت مباريات السعودية ضد عمان تسجيل 35 هدفًا، 28 هدفًا لصالح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فيما اهتزت شباك الأخضر بـ7 أهداف فقط.

ويتصدر منتخب عمان الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الأخضر في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الكويت صاحب الوصافة، فيما يتذيل منتخب البحرين الترتيب بنقطة واحدة.