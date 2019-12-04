القناة الناقلة لـ مباراة #السعودية و #قطر

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، إلى قيادة الأخضر لعبور مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج، والوصول إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وستكون قناة Oman Sport هي القناة الناقلة لـ مباراة السعودية وقطر التي تنطلق غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب.

رينارد يريد الثأر:

وسيكون المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، شعاره في مباراة السعودية وقطر، هو الثأر ورد الاعتبار للأخضر بعد فوز المنتخب القطري على المنتخب السعودي في نهائي خليجي عام 2014، بجانب فوز المنتخب القطري على الأخضر في دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019 التي أُقيمت في الإمارات.

وكانت مباراة السعودية وقطر في نهائي كأس الخليج عام 2014 انتهت بفوز المنتخب القطري بثنائية مقابل هدف، حيث سجل لقطر كل من المهدي مختار وبو علام خوخي، بينما سجل للمنتخب السعودي اللاعب سعود كريري.

يذكر أن مباراة السعودية وقطر في نهائيات كأس أمم آسيا 2019، انتهت بفوز قطر بثنائية دون رد سجلها المهاجم المعز علي.

كيف تأهل الأخضر؟

وقبل إقامة مباراة السعودية وقطر، كان المنتخب السعودي تأهل لدور نصف النهائي محتلًّا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من فوز على منتخبي البحرين وعمان وخسارة من منتخب الكويت، أما منتخب قطر فتأهل في المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزين على منتخبي اليمن والإمارات وخسارة من منتخب العراق.

وتُقام قبل مباراة السعودية وقطر، مباراة منتخبي العراق والبحرين في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث سيواجه الفائز منهما، المتأهل من مباراة قطر والسعودية في نهائي كأس الخليج رقم 24 في الثامن من ديسمبر الجاري.

وقال الفرنسي رينارد مدرب الأخضر قبل مباراة السعودية وقطر: سعداء جدًّا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، ونتطلع دائمًا لمواصلة مسيرتنا نحو النهائي وتحقيق هدفنا”.

وأضاف رينارد: “منتخب قطر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين؛ لذلك ستكون مباراة السعودية وقطر صعبة لكلا المنتخبين، لكننا مستعدون للعب نصف النهائي والظهور بشكل جيد يكفل لنا تحقيق هدفنا”.