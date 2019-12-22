القناة الناقلة لـ مباراة السوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الأحد مباراة السوبر الإيطالي في الرياض، بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وستكون القنوات الرياضية السعودية، هي القناة الناقلة لـ مباراة يوفنتوس ولاتسيو، حيث ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة يقدمه الإعلامي طارق الحماد مع المحللين خالد الشنيف وأحمد عفيفي.

وسيُعلق على مباراة يوفنتوس ولاتسيو، المعلقان فارس عوض وعبدالله الحربي.

وستُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُعد مباراة السوبر الإيطالي هي الثانية في الأراضي السعودية، بعد استضافة السوبر الإيطالي للموسم الماضي بشهر يناير في جدة بين ناديي ميلان ويوفنتوس.

ونجح يوفنتوس يوم 16 يناير الماضي، في الفوز على نادي ميلان بهدف دون رد أحرزه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان نادي يوفنتوس فاز على سامبدوريا يوم الأربعاء الماضي بالدوري الإيطالي بثنائية مقابل هدف، حيث سجل البرتغالي رونالدو الهدف الثاني لليوفي من ضربة رأسية من الوضع طائرًا على ارتفاع أكبر من مترين.

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