القنوات الناقلة لـ مباراة #الهلال ضد الترجي

المواطن - محمد سمعه

بعد أقل من ساعتين، تنطلق مباراة الهلال ضد الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر.

وستنقل قنوات TVR 1, TVP SPORT HD, BNT 3 HD, M4 SPORT, MATCH FOOTBALL 2 مباراة الهلال ضد الترجي، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة.

وسيكون التشكيل المتوقع لنادي الهلال مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو، عبدالله عطيف، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين.

وسيغيب عن تشكيل الهلال الرسمي لمباراة الترجي، سلمان الفرج بسبب استبعاده لتجدد إصابته في الفخذ، إضافة إلى غياب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو لإصابته بنزلة معوية والفرنسي بافيتيمبي غوميز لإصابته في يده.

وتاريخيًّا يبتسم الحظ للأندية الآسيوية في كأس العالم للأندية عندما تواجه الأندية الإفريقية في مباريات المونديال.

وتمكنت الأندية الآسيوية من تحقيق تسعة انتصارات أمام الأندية الإفريقية بمونديال الأندية مقابل انتصار وحيد للأفارقة.

وفي حال نجح الهلال في الفوز على الترجي، فسوف يواجه نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في دور نصف النهائي.