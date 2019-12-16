القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفلامنغو

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الهلال مباراة غاية في الصعوبة والقوة، أمام نادي فلامنغو البرازيلي غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وستنقل قنوات RTP 1, ORF SPORT, M4 SPORT, BNT 3 HD, 20 MEDIASET SD/HD، وقائع مباراة الهلال وفلامنغو.

وستنطلق مباراة الهلال وفلامنغو غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

التشكيل المتوقع للهلال ضد فلامنغو

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام فلامنغو مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين، بافيتيمبي غوميز.

الهلال ليس لديه ما يخسره

وتحدث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي فلامنغو، حيث قال: لدينا طموحات وسوف ندخل المباراة بآمال كبيرة لأنه في نفس الوقت ليس لدينا ما نخسره أمام فلامنغو بعد الفوز بدوري أبطال آسيا والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف لوشيسكو: الجماهير تتوقع منا المواصلة في تقديم نتائج إيجابية وتحقيق الانتصارات.

وكان الهلال عبر إلى المربع الذهبي بمونديال الأندية، وذلك بعد الفوز أول أمس السبت على حساب الترجي التونسي بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز.