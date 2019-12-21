القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ومونتيري

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لخوض مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي التي تُقام اليوم في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويحتضن ملعب خليفة الدولي، مباراة الهلال ومونتيري، حيث يسعى الهلال إلى الفوز وحصد أول ميدالية برونزية في مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية بجانب حصد أول ميدالية في تاريخ الأندية السعودية التي شاركت في المحفل العالمي.

وستنقل قنوات ” TVR1, MATCH FOOTBALL 2, 20 MEDIASET SD/HD”، مباراة الهلال ومونتيري.

وقبل إقامة مباراة الهلال ومونتيري، كان الفريق الهلالي تأهل إلى مباراة الثالث والرابع، بعد أن خسر من نادي فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر نادي مونتيري من فريق ليفربول الإنجليزي بثنائية مقابل هدف في مباراة دور الأربعة.

جدير بالذكر أنه قبل إقامة مباراة الهلال ومونتيري، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمس الجمعة، وتحت أنظار المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، تدريباته استعدادًا للمواجهة .

جمل فنية وتطبيقات تكتيكية على أعلى مستوى

ومن أجل مباراة الهلال ومونتيري، تخلل التدريب جمل فنية وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

وتشهد مباراة الهلال ومونتيري، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المباراة بصفوف مكتملة باستثناء نجمه البيروفي أندريه كاريلو الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة نصف النهائي ضد فلامنغو البرازيلي.

موعد مغادرة بعثة الهلال

يذكر أن بعثة الفريق الأول بالهلال ستغادر إلى الرياض صباح غدًا الأحد، بعد نهاية مباراة الهلال ومونتيري.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزعيم لـ مباراة الهلال ومونتيري التالي:عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، الدوسري وجوميز.

وكان الروماني لوشيسكو مدرب الهلال قال قبل مباراة الهلال ومونتيري: “نسعى لإنهاء هذه البطولة برأس مرفوعة، وتحقيق نتيجة إيجابية نترجم بها المستويات الجيدة التي قدمناها خلال المونديال”.

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