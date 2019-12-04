القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

المواطن - محمد سمعه

تنطلق، اليوم الأربعاء، مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في قمة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستُقام المباراة على ملعب الأولد ترافورد معقل نادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وستنقل قنوات SPORT TV 3، SKY SPORT AUSTRIA، SPILER 1 TV، VIASAT SPORT PREMIUM، SKY SPORT 2 HD GERMANY.

وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لمواجهة فريقه السابق مان يونايتد، ولكن هذه المرة كمدرب لنادي توتنهام.

وكان مورينيو تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر من عام 2018 بعد الخسارة من ليفربول في الدور الأول من الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز السادس قبل المباراة برصيد 20 نقطة، أما مانشستر يونايتد فيتواجد في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ورُشح المدرب الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدريب نادي مانشستر يونايتد؛ وذلك بسبب سوء نتائج اليونايتد مؤخرًا تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.